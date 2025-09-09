menu
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Timnas Indonesia Telan Kekalahan Menyakitkan dari Korea, Gagal Tembus Piala Asia U-23

Pemain Timnas Indonesia, Hokky Caraka saat berlaga pada ajang Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 melawan Korea di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Foto: X/@TimnasIndonesia

jpnn.com - Timnas Indonesia harus mengubur impian tampil di Piala Asia U-23 2026 setelah gagal bersaing di babak kualifikasi.

Kadek Arel dan kolega menutup laga Grup J Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 dengan kekalahan atas Korea.

Berlaga di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Selasa (9/9) skuad asuhan Gerald Vanenburg menyerah dengan skor tipis 0-1.

Gawang Timnas Indonesia yang dikawal Cahya Supriadi bobol melalui Hwang Doyun pada menit ke-7.

Skor tipis 1-0 untuk keunggulan Korea bertahan hingga wasit asal China Jin Jingyuan meniup peluit panjang tanda berakhirnya laga.

Dengan hasil ini, Timnas U-23 Indonesia gagal mengulang prestasi apik saat mengalahkan Korea di perempat final Piala Asia U-23 2024.

Saat itu, Garuda Muda asuhan Shin Tae-yong menang atas tim Negeri Ginseng lewat adu penalti dengan skor 11-10.

Hasil ini juga membuat Timnas Indonesia akan absen di Piala Asia U-23 tahun depan, yang digelar di Arab Saudi.

Timnas Indonesia harus mengubur impian tampil di Piala Asia U-23 2026 setelah kalah lawan Korea, Selasa (9/9)

