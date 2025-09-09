Timnas Indonesia Telan Kekalahan Menyakitkan dari Korea, Gagal Tembus Piala Asia U-23
jpnn.com - Timnas Indonesia harus mengubur impian tampil di Piala Asia U-23 2026 setelah gagal bersaing di babak kualifikasi.
Kadek Arel dan kolega menutup laga Grup J Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 dengan kekalahan atas Korea.
Berlaga di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Selasa (9/9) skuad asuhan Gerald Vanenburg menyerah dengan skor tipis 0-1.
Gawang Timnas Indonesia yang dikawal Cahya Supriadi bobol melalui Hwang Doyun pada menit ke-7.
Skor tipis 1-0 untuk keunggulan Korea bertahan hingga wasit asal China Jin Jingyuan meniup peluit panjang tanda berakhirnya laga.
Dengan hasil ini, Timnas U-23 Indonesia gagal mengulang prestasi apik saat mengalahkan Korea di perempat final Piala Asia U-23 2024.
Saat itu, Garuda Muda asuhan Shin Tae-yong menang atas tim Negeri Ginseng lewat adu penalti dengan skor 11-10.
Hasil ini juga membuat Timnas Indonesia akan absen di Piala Asia U-23 tahun depan, yang digelar di Arab Saudi.
Timnas Indonesia harus mengubur impian tampil di Piala Asia U-23 2026 setelah kalah lawan Korea, Selasa (9/9)
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Link Live Streaming & Susunan Pemain Timnas U-23 Indonesia vs Korea: Garuda Muda Siap Terbang Tinggi
- Korea Pede Menang Lawan Timnas Indonesia, Sinyal Bahaya Buat Garuda Muda
- Korea Dihantui Rekor Buruk Melawan Timnas U-23 Indonesia
- Penyakit Lama Timnas Indonesia Kambuh, Kuasai Permainan, tetapi Minim Ancaman
- Arab Saudi Bikin Kejutan di FIFA Matchday, Ancaman Bagi Timnas Indonesia
- Gagal Jebol Lebanon, Jay Idzes Tetap Optimistis dengan Timnas Indonesia, Ini Alasannya