menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Timnas Indonesia Terancam Batal Lawan Yordania, PSSI Mulai Siapkan Skenario Lain

Timnas Indonesia Terancam Batal Lawan Yordania, PSSI Mulai Siapkan Skenario Lain

Timnas Indonesia Terancam Batal Lawan Yordania, PSSI Mulai Siapkan Skenario Lain
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Skuad Timnas Indonesia. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - PSSI mulai menyiapkan lawan alternatif untuk Timnas Indonesia pada FIFA Matchday November 2026. Langkah ini dilakukan menyusul situasi keamanan di Timur Tengah yang berpotensi membuat laga kontra Yordania batal digelar.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan pihaknya akan berkomunikasi dengan negara-negara yang sebelumnya telah menyepakati pertandingan untuk memastikan kondisi keamanan.

"Dalam satu hingga dua hari ke depan, kami akan menghubungi negara-negara yang sebelumnya sudah menyepakati pertandingan untuk mengetahui bagaimana kondisi keamanan di sana," kata Erick.

Baca Juga:

Jika situasi tidak kondusif, PSSI siap mencari lawan baru sekaligus mempertimbangkan lokasi pertandingan alternatif.

"Kalau kondisinya ternyata tidak kondusif, terpaksa kami harus mencari lawan tanding lain di negara lain," ujarnya.

Timnas Indonesia sebelumnya dijadwalkan menghadapi Yordania pada Jumat (13/11/2026) di Amman International Stadium, Amman.

Baca Juga:

Pertandingan tersebut menjadi bagian dari persiapan skuad Garuda menuju Piala Asia 2027 di Arab Saudi pada Januari mendatang.

Meski demikian, pelatih John Herdman tetap menginginkan pertandingan tandang agar para pemain terbiasa menghadapi atmosfer dan kondisi pertandingan di luar negeri.

Ketum PSSI Erick Thohir mulai mencari lawan alternatif untuk Timnas Indonesia pada FIFA matchday November 2026. Sebabnya situasi di Timur Tengah memanas.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co