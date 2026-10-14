Timnas Indonesia Terancam Batal Lawan Yordania, PSSI Mulai Siapkan Skenario Lain

jpnn.com - PSSI mulai menyiapkan lawan alternatif untuk Timnas Indonesia pada FIFA Matchday November 2026. Langkah ini dilakukan menyusul situasi keamanan di Timur Tengah yang berpotensi membuat laga kontra Yordania batal digelar.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan pihaknya akan berkomunikasi dengan negara-negara yang sebelumnya telah menyepakati pertandingan untuk memastikan kondisi keamanan.

"Dalam satu hingga dua hari ke depan, kami akan menghubungi negara-negara yang sebelumnya sudah menyepakati pertandingan untuk mengetahui bagaimana kondisi keamanan di sana," kata Erick.

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Jika situasi tidak kondusif, PSSI siap mencari lawan baru sekaligus mempertimbangkan lokasi pertandingan alternatif.

"Kalau kondisinya ternyata tidak kondusif, terpaksa kami harus mencari lawan tanding lain di negara lain," ujarnya.

Timnas Indonesia sebelumnya dijadwalkan menghadapi Yordania pada Jumat (13/11/2026) di Amman International Stadium, Amman.

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Pertandingan tersebut menjadi bagian dari persiapan skuad Garuda menuju Piala Asia 2027 di Arab Saudi pada Januari mendatang.

Meski demikian, pelatih John Herdman tetap menginginkan pertandingan tandang agar para pemain terbiasa menghadapi atmosfer dan kondisi pertandingan di luar negeri.