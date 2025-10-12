Timnas Indonesia Terjatuh di Jeddah, Erick Thohir Angkat Suara

jpnn.com - Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan permintaan maaf setelah langkah Timnas Indonesia terhenti di putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia

Harapan besar yang sempat membumbung tinggi akhirnya pupus setelah Skuad Garuda takluk 0–1 dari Irak di Stadion King Abdullah Sports City, Minggu (12/10/2025) dini hari WIB.

Kekalahan yang Menyakitkan

Gol tunggal Zidane Iqbal di menit ke-75 menjadi pembeda dalam laga yang berlangsung ketat tersebut.

Hasil ini memastikan Indonesia menutup perjalanan di Grup B tanpa satu pun poin dari dua pertandingan.

Sebelumnya, tim asuhan Patrick Kluivert juga harus mengakui keunggulan tuan rumah Arab Saudi dengan skor 2–3.

Kekalahan beruntun itu mengubur impian Indonesia untuk menorehkan sejarah tampil di Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Erick Thohir Angkat Suara

Lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, Erick Thohir menyampaikan rasa terima kasih sekaligus permohonan maaf kepada seluruh pihak yang telah mendukung perjuangan Timnas Indonesia sejak awal.

"Terima kasih kepada suporter, pemain, dan ofisial atas perjuangan untuk bisa sampai Round 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026,” tulis Erick.