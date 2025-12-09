Timnas Indonesia Terjepit, Indra Sjafri Masih Pede Rebut Tiket Semifinal SEA Games 2025
jpnn.com - Pelatih Timnas Indonesia Indra Sjafri masih optimistis bisa membawa anak asuhnya melangkah ke semifinal SEA Games 2025.
Langkah skuad Garuda Muda untuk melaju ke fase berikutnya terganjal seusai menelan kekalahan 0-1 dari Filipina di 700th Anniversary Stadium, Chiang Mai, Senin (8/12/2025).
Hasil tersebut membuat peluang Ivar Jenner dan kolega terasa berat untuk mendapatkan tiket semifinal.
Praktis, peluang Timnas U-22 Indonesia untuk melaju ke babak empat besar kini hanya terbuka melalui jalur perebutan runner up terbaik dari tiga grup.
Saat ini, posisi tersebut diperebutkan Vietnam yang telah meraih satu kemenangan atas Laos dengan skor 2-1.
Tim Negeri Paman Ho itu kini hanya membutuhkan kemenangan saat menghadapi Malaysia untuk menyandang predikat runner up terbaik.
Ketimbang memikirkan hal yang berada di luar kendali, Indra Sjafri mengaku lebih memilih melakukan evaluasi terhadap anak asuhnya.
Mantan pelatih Bali United itu tengah mempersiapkan strategi matang guna menghadapi laga berikutnya.
