Timnas Indonesia Terjepit, Kevin Diks Peringatkan Satu Hal Menjelang Lawan Bangladesh

jpnn.com - Timnas Indonesia membutuhkan lebih dari sekadar kemenangan saat menghadapi Bangladesh pada laga terakhir Grup A FIFA ASEAN Cup 2026.

Skuad Garuda harus memaksimalkan peluang mencetak gol karena posisi Indonesia di klasemen masih berada di bawah Malaysia.

Pasukan John Herdman saat ini mengoleksi tiga poin, sama dengan Malaysia. Namun, Harimau Malaya memiliki selisih gol +3, sedangkan Indonesia +2.

Kondisi tersebut membuat laga melawan Bangladesh menjadi sangat menentukan. Timnas Indonesia tidak boleh kehilangan poin jika masih ingin mengejar tiket ke final.

Kevin Diks Minta Timnas Indonesia Agresif

Kevin Diks memahami bahwa pertandingan terakhir akan memiliki tekanan berbeda.

Kapten Timnas Indonesia itu pun mengingatkan rekan-rekannya agar tidak menyia-nyiakan kesempatan di depan gawang.

Pesan tersebut menjadi penting karena hanya juara grup yang berhak melaju ke partai puncak.

"Cetak gol sebanyak mungkin," tegasnya.