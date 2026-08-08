Timnas Indonesia Tersingkir dari Piala AFF 2026, Rizky Ridho: Maaf Kami Mengecewakan

jpnn.com - Kapten Timnas Indonesia Rizky Ridho menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh suporter setelah gagal di Piala AFF 2026. Hasil seri dari Singapura membuat Garuda angkat kaki.

Harapan Indonesia untuk merebut tiket semifinal sebenarnya sempat terbuka saat Ragnar Oratmangoen mencetak gol ke gawang Singapura pada menit ke-48.

Namun, keunggulan tersebut buyar hanya sembilan menit kemudian setelah terjadi miskomunikasi fatal antara Rizky Ridho dan kiper Cahya Supriadi di depan gawang.

Benturan kedua pemain membuat bola lepas begitu saja dan langsung dimanfaatkan Ilhan Fandi untuk mencetak gol penyeimbang.

Skor 1-1 bertahan hingga peluit panjang berbunyi, hasil yang sekaligus mengubur mimpi Indonesia melangkah ke babak semifinal.

"Kami sudah berusaha, namun hasil akhir belum sesuai harapan. Kami tentu kecewa, otomatis suporter juga lebih kecewa dari kami. Saya mohon maaf," ujar Rizky Ridho seusai pertandingan.

Hasil imbang tersebut membuat Timnas Indonesia hanya finis di peringkat ketiga Grup A dengan koleksi tujuh poin dari empat pertandingan.

Indonesia terpaut satu angka dari Singapura yang mengamankan posisi runner up dengan delapan poin, sementara Vietnam keluar sebagai juara grup seusai mengalahkan Kamboja 3-1 dan mengumpulkan 10 angka.