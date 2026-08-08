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Timnas Indonesia Tersingkir, John Herdman Ungkap Satu Hal yang Tak Bisa Dikendalikan

Timnas Indonesia Tersingkir, John Herdman Ungkap Satu Hal yang Tak Bisa Dikendalikan
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Pelatih Timnas Indonesia John Herdman. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Ada satu hal yang tak bisa dikontrol oleh John Herdman saat Timnas Indonesia menghadapi Singapura pada laga terakhir Grup A Piala AFF 2026, yakni keberuntungan.

Pelatih asal Inggris itu menyampaikan pandangan tersebut setelah skuad Garuda gagal melewati fase grup.

Timnas Indonesia hanya bermain imbang 1-1 melawan tuan rumah Singapura di Stadion Jalan Besar, Jumat (7/8/2026).

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Tak Bisa Mengendalikan Hasil Akhir

Bagi Herdman, hasil tersebut tidak sepenuhnya menggambarkan jalannya pertandingan.

Eks nakhoda Timnas Kanada itu menilai para pemainnya sudah menjalankan rencana permainan dan menciptakan kesempatan untuk mencetak gol tambahan.

"Sepak bola terkadang memang menghadirkan situasi yang tidak bisa kita tentukan."

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"Kami sudah bekerja keras, menciptakan peluang, dan mengontrol pertandingan, tetapi Dewi Fortuna tidak berada di pihak kami," ujar sang entrenador.

Tak Ingin Terjebak Kontroversi

Pertandingan tersebut juga sempat diwarnai keputusan kontroversial. Song Ui-young awalnya menerima kartu merah setelah mendapatkan kartu kuning kedua, tetapi keputusan tersebut kemudian dianulir setelah wasit meninjau VAR.

Ada satu hal yang tak bisa dikontrol oleh John Herdman saat Timnas Indonesia menghadapi Singapura pada laga terakhir Grup A Piala AFF 2026.

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