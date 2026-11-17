Timnas Indonesia U-17 Bantai Afganistan, David Nascimento Masih Belum Puas
jpnn.com - Pelatih Timnas Indonesia U-17 David Nascimento menyoroti beberapa hal dari permainan anak asuhnya saat menghadapi Afganistan pada Kualifikasi Piala Asia U-17 2027.
Dalam laga yang digelar di Thuwunna Stadium, Myanmar, Selasa (17/11/2026), skuad Garuda Muda menang telak 4-0.
Empat gol Timnas Indonesia dicetak oleh Dzaky Muhammad Azfar pada menit ke-52 dan ke-76, I Dewa Gede Majesta Sandhya (8'), serta Dhamar Try Kusuma (73').
David Nascimento menilai permainan anak asuhnya masih kurang konsisten sepanjang pertandingan.
Pada awal laga, Ramadhan Putra Negara dan kolega tampil dengan determinasi tinggi sehingga membuat Afganistan kesulitan mengembangkan permainan.
Namun, situasi berubah setelah beberapa pemain tidak menjalankan instruksi, terutama saat bertahan.
"Kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Dalam 20 menit pertama, para pemain tampil bagus dan kami berhasil mencetak gol," ujar pelatih asal Portugal itu.
"Namun, setelah itu performa tim menurun cukup drastis karena para pemain tidak menjalankan instruksi yang kami berikan, terutama dalam hal bertahan," imbuhnya.
David Nascimento menyoroti beberapa hal dari permainan anak asuhannya pada laga Kualifikasi Piala Asia U-17 2027 melawan Afganistan, Selasa (17/11)
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