Timnas Indonesia U-17 Bantai Filipina, David Nascimento Justru Belum Puas

jpnn.com - Timnas Indonesia U-17 mengawali perjalanan di Kualifikasi Piala Asia U-17 2027 dengan kemenangan.

Skuad Garuda Muda mengalahkan Filipina dengan skor telak 3-0 dalam pertandingan di Stadion Thuwunna, Yangon, Rabu (11/11).

Tiga gol kemenangan Indonesia dicetak Dhamar Tri Kusuma pada menit ke-37 dan 45+1, serta I Dewa Gede Majesta pada menit ke-77.

Meski meraih kemenangan, pelatih Timnas Indonesia U-17 David Nascimento menilai masih ada aspek permainan yang perlu dibenahi, terutama penyelesaian akhir.

Juru taktik asal Portugal itu berharap para pemainnya bisa lebih efektif dalam memanfaatkan peluang pada pertandingan berikutnya. Pasalnya, produktivitas gol juga menjadi faktor penting dalam persaingan menuju putaran final Piala Asia U-17 2027.

"Satu hal yang menurut saya masih perlu kami tingkatkan adalah penyelesaian akhir. Sebab, kami memiliki begitu banyak peluang untuk mencetak gol," ujar David.

"Kami memang berhasil mencetak tiga gol, tetapi sebenarnya kami bisa mencetak lebih banyak lagi," imbuhnya.

Kemenangan atas Filipina membuat Indonesia mengikuti jejak Afganistan yang juga mengawali Kualifikasi Piala Asia U-17 2027 dengan hasil positif.