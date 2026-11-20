jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia U-17 David Nascimento tidak ingin anak asuhnya bermain dengan rasa takut saat menghadapi Myanmar pada pertandingan terakhir Grup A Kualifikasi Piala Asia U-17 2027.

Pelatih asal Brasil tersebut meminta para pemain Garuda Muda tampil lebih berani, bebas, dan percaya diri dalam mengambil keputusan.

Dia ingin setiap pemain memiliki inisiatif sendiri tanpa selalu bergantung pada instruksi dari pinggir lapangan.

Nascimento mengaku memiliki alasan tersendiri di balik pesan tersebut. Ia tidak ingin para pemain muda Indonesia mengalami hal serupa dengan dirinya ketika masih meniti karier sebagai pesepak bola.

"Saat masih muda, saya takut membuat kesalahan, dan rasa takut itu membuat saya menjadi pemain yang terlalu berhati-hati. Saya tidak ingin anak-anak ini tumbuh dengan rasa takut yang sama," ujar Nascimento dalam keterangan resmi PSSI.

Menurutnya, ketakutan melakukan kesalahan bisa menghambat perkembangan pemain. Karena itu, dia ingin pemainnya berani mencoba berbagai pilihan dan tidak selalu mengambil keputusan paling aman ketika berada di lapangan.

Nascimento menegaskan bahwa pemain tidak harus terus-menerus menunggu arahan pelatih untuk menentukan tindakan. Mereka perlu belajar membaca permainan dan menemukan solusi sendiri dalam berbagai situasi.

"Kami memberikan kebebasan kepada mereka untuk mengambil keputusan sendiri, tanpa harus terus-menerus menunggu instruksi dari pelatih," ujarnya.