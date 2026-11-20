Timnas Indonesia U-17 Nyaris Dipermalukan Myanmar, Gol Menit Akhir Jadi Penyelamat
jpnn.com - Timnas Indonesia U-17 harus melewati pertandingan penuh ketegangan saat menghadapi Myanmar pada laga terakhir Grup A Kualifikasi Piala Asia U-17 2027.
Garuda Muda bahkan nyaris dipermalukan tuan rumah sebelum akhirnya berhasil mencuri hasil imbang 2-2 lewat gol dramatis pada masa tambahan waktu.
Bertanding di Thuwunna Stadium, Jumat (20/11/2026), Myanmar unggul lebih dulu 1-0 pada menit kelima. Tembakan keras jarak jauh Thura Hein Htet dari luar kotak penalti gagal dibendung kiper Abdillah Ishak.
Timnas Indonesia U-17 mendapat peluang emas untuk menyamakan kedudukan pada menit ke-17. Namun, tendangan Dzaky Azfar yang tidak terkawal di tiang dekat masih bisa dimentahkan Lin Latt.
Peluang emas lainnya didapat Indonesia pada menit ke-25. Allekay Kaisar Ramadhan yang berada dalam posisi bebas justru gagal memaksimalkan kesempatan setelah tendangannya mengarah tepat ke Lin Latt.
Yance Imbiri juga sempat mengancam gawang Myanmar menjelang turun minum. Namun, tidak ada peluang yang berhasil dikonversi menjadi gol. Indonesia pun memasuki jeda pertandingan dalam posisi tertinggal 0-1.
Memasuki babak kedua, David Nascimento mencoba mengubah keadaan dengan melakukan tiga pergantian pemain sekaligus. Salah satu pemain yang dimasukkan adalah I Gede Majesta.
Pergantian tersebut mulai memberikan dampak terhadap permainan Indonesia. Serangan Timnas U-17 terlihat lebih agresif dengan variasi yang lebih baik.
Timnas Indonesia U-17 nyaris kalah dari Myanmar pada laga terakhir Grup A Kualifikasi Piala Asia 2027. Gol Dolvi Solossa menjadi penyelamat.
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