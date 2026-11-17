jpnn.com - Timnas Indonesia U-17 memastikan tiket ke putaran final Piala Asia U-17 2027 setelah meraih tiga kemenangan beruntun di babak kualifikasi Grup A.

Kepastian tersebut didapat setelah Garuda Muda mengalahkan Afghanistan dengan skor telak 4-0 pada pertandingan yang berlangsung di Thuwunna Stadium, Myanmar, Selasa (17/11).

Empat gol kemenangan Timnas Indonesia dicetak oleh I Dewa Gede Majesta Sandhya pada menit ke-8, Dzaky Muhammad Azfar (52 dan 76), serta Dhamar Try Kusuma (73).

Hasil tersebut mengantarkan tim asuhan David Nascimento lolos ke putaran final Piala Asia U-17 2027 meski masih menyisakan satu pertandingan.

Sepanjang babak kualifikasi, Ramadhan Putra Negara dan kolega juga berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 3-0 serta Kamboja 2-0.

Keberhasilan ini sekaligus memperpanjang catatan positif Garuda Muda di level Asia.

Dalam dua edisi sebelumnya, Indonesia juga berhasil lolos ke putaran final yang berlangsung di Arab Saudi.

Pencapaian tersebut menjadi modal berharga bagi David Nascimento dan anak asuhnya untuk mempersiapkan diri menghadapi persaingan di putaran final Piala Asia U-17 2027.(fal/jpnn)