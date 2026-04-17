Timnas Indonesia U-17 Vs Vietnam: Skenario Lolos, Jadwal, dan Ancaman Tersingkir di Piala AFF U-17 2026

jpnn.com, JAKARTA - Nasib Timnas Indonesia U-17 kini benar-benar di ujung tanduk. Laga terakhir Grup A melawan Timnas Vietnam U-17 bukan sekadar pertandingan biasa.

Pertandingan itu jadi duel hidup mati yang akan menentukan apakah Skuat Garuda Muda bertahan atau angkat koper lebih cepat dari Piala AFF U-17 2026.

Indonesia dipaksa masuk skenario rumit seusai kalah dari Malaysia.

Hasil itu menjatuhkan skuad asuhan Kurniawan Dwi Yulianto ke peringkat tiga klasemen dengan 3 poin, posisi yang sangat rawan tersingkir.

Di atasnya, Malaysia mengintai di posisi kedua dengan poin sama, sementara Vietnam nyaman di puncak dengan 6 angka sempurna.

Satu-satunya jalan aman menuju semifinal adalah menumbangkan Vietnam, misi yang terdengar nyaris mustahil melihat performa lawan.

Tim besutan Cristiano Roland itu tampil menyakinkan dengan dua kemenangan telak dengan membantai Malaysia 4-0 dan menghancurkan Timor Leste 10-0. Dominasi itu jadi alarm keras bagi Garuda Muda.

Keduanya akan bertemu di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Minggu (19/4). Kick off dilangsungkan pukul 19.30 WIB