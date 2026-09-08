Timnas Indonesia U-20 Diprediksi Masuk Pot 3, Ada Ancaman Besar

jpnn.com - Prediksi pembagian pot Piala Asia U-20 2027 mulai bermunculan setelah 16 peserta turnamen dipastikan lengkap. Timnas Indonesia U-20 diprediksi berada di Pot 3 dalam drawing yang akan menentukan lawan Garuda Muda di fase grup.

Posisi tersebut belum bisa dianggap final. AFC sampai saat ini belum merilis secara resmi pembagian pot maupun jadwal drawing Piala Asia U-20 2027.

Namun, mengacu pada performa di Piala Asia U-20 2025 dan hasil Kualifikasi Piala Asia U-20 2027, Indonesia diproyeksikan berada di kelompok ketiga.

Indonesia sebelumnya gagal melewati fase grup Piala Asia U-20 2025. Garuda Muda hanya mengoleksi satu poin dari tiga pertandingan dan finis di peringkat ketiga Grup C.

Situasinya berubah pada Kualifikasi Piala Asia U-20 2027. Indonesia mampu keluar sebagai juara Grup H sekaligus memastikan tempat di putaran final setelah mengoleksi tujuh poin dari tiga pertandingan.

Kombinasi dua hasil tersebut membuat Indonesia diprediksi menempati Pot 3 bersama Thailand, Tajikistan, dan Oman.

Jika prediksi tersebut benar, Indonesia akan menghadapi tantangan besar dalam drawing.

Garuda Muda berpotensi satu grup dengan tim-tim unggulan dari Pot 1 seperti Korea Selatan, Jepang, atau Arab Saudi. Selain itu, Indonesia juga berpeluang bertemu salah satu kekuatan Asia yang berada di Pot 2.