Timnas Indonesia U-20 Tahan Amerika Serikat, Nova Arianto Ungkap Fakta Mengejutkan
jpnn.com - Timnas Indonesia U-20 menunjukkan perkembangan positif selama menjalani pemusatan latihan di Turki. Menghadapi Amerika Serikat U-20, skuad Garuda Muda berhasil bermain imbang tanpa gol meski mendapat tekanan sepanjang pertandingan.
Hasil 0-0 dalam laga uji coba yang berlangsung Senin (16/11/2026) itu menjadi modal penting bagi pasukan Nova Arianto. Namun, hasil tersebut bukan berarti seluruh pekerjaan rumah Timnas Indonesia U-20 telah terselesaikan.
Nova menyoroti sejumlah aspek yang masih perlu dibenahi setelah anak asuhnya menjalani dua pertandingan dengan karakter lawan berbeda. Dia menyebut ada dua tantangan besar yang harus dihadapi para pemain selama berada di Turki.
Tantangan pertama berkaitan dengan kondisi fisik pemain. Saat menghadapi Yordania pada uji coba pertama, Indonesia belum sepenuhnya pulih akibat perjalanan panjang dan jet lag.
Situasi tersebut turut memengaruhi performa tim hingga akhirnya kalah 0-2.
Sementara itu, saat menghadapi Amerika Serikat, tantangan yang dihadapi berbeda. Nova menilai para pemain dituntut menjaga konsentrasi, kesiapan psikologis, dan kekuatan mental untuk menghadapi lawan dengan kualitas permainan kompetitif.
"Ada dua tantangan berbeda yang dihadapi pemain Timnas Indonesia U-20. Pertama, bagaimana mengelola aklimatisasi dan jet lag pemain yang tiba di Turki di H-1 pertandingan melawan Yordania," tulis Nova melalui akun Instagram pribadinya, Selasa (17/11).
"Kedua, mengelola fokus, psikologi dan mental pemain menghadapi pertandingan besar melawan Amerika Serikat U-20," lanjutnya.
Timnas Indonesia U-20 meraih hasil imbang tanpa gol melawan Amerika Serikat. Pelatih Nova Arianto menyoroti dua tantangan besar timnya.
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