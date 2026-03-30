menu
JPNN.comJPNN.com
Timnas Indonesia Ubah Komposisi Pemain Lawan Bulgaria, Jens Raven Masuk

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Jens Raven saat berlaga pada ajang ASEAN U23 Championship 2025 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Foto: Dokumentasi Kita Garuda

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia mengubah komposisi pemain jelang final FIFA Series 2026 dengan memasukkan Jens Raven.

Striker kelahiran 12 Oktober 2005 itu masuk ke dalam lis pemain yang dibawa John Herdman menggantikan Mauro Zijlstra yang mengalami cedera.

Melansir dari laman resmi PSSI tercatat pemain asal klub Persija itu mengalami cedera seusai benturan saat menghadapi Saint Kitts and Nevis. 

Baca Juga:

Mantan penggawa FC Volendam itu tercatat bermain selama 19 menit di lapangan menggantikan Ramadan Sananta dan mencetak satu gol pada menit ke-74.

“Jens Raven dipastikan masuk skuad Timnas Indonesia untuk lanjutan FIFA Series 2026 menggantikan Mauro Zijlstra yang mengalami cedera akibat benturan saat melawan Saint Kitts and Nevis,” bunyi pengumuman PSSI.

Jens Raven sendiri sudah berlatih bersama Jay Idzes dan kolega sejak Minggu (29/3).

Baca Juga:

Bomber asal klub Bali United tersebut diharapkan bisa menjadi pelapis Ramadhan Sananta, Ole Romeny hingga Ragnar Oratmangoen saat menghadapi Bulgaria, Senin (30/3).

Sejauh ini pria asal Dordrecht itu terbilang subur dengan telah mencetak 17 gol dari 29 laga bersama Timnas Indonesia di level kelompok umur mulai dari U-19 hingga U-23.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

