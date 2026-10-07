Timnas Indonesia Ukir Sejarah, 5 Pemain Persija Jakarta Kini Punya Misi Baru

jpnn.com - Keberhasilan Timnas Indonesia meraih gelar FIFA ASEAN Cup 2026 ikut memberikan kebanggaan bagi Persija Jakarta.

Lima pemain Macan Kemayoran menjadi bagian dari skuad yang berhasil membawa Indonesia mengakhiri paceklik gelar di level senior.

Nadeo Argawinata, Rizky Ridho, Shayne Pattynama, Jordi Amat, dan Rayhan Hannan turut ambil bagian dalam perjalanan tersebut.

Ridho dan Shayne Punya Peran di Final

Dua pemain Persija memberikan kontribusi penting ketika Indonesia menghadapi Tailan pada pertandingan puncak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (5/10/2026).

Rizky Ridho mencatat asis untuk gol Elkan Baggott yang membuat skor kembali imbang 2-2. Adapun Shayne Pattynama dipercaya menjadi salah satu eksekutor ketika pertandingan harus ditentukan melalui adu penalti.

Timnas Indonesia akhirnya menang 4-2 dalam babak tos-tosan sekaligus mengamankan trofi FIFA ASEAN Cup 2026.

Persija Ingin Bawa Semangat Juara

Manajer Persija Marsda TNI (Purn.) Ardhi Tjahjoko menyambut keberhasilan tersebut.

Menurutnya, pengalaman meraih trofi bersama Timnas dapat menjadi modal berharga bagi kelima pemain ketika kembali ke klub.