Timnas Indonesia vs Arab Saudi: Ada Doa dari Bek Asing Persib untuk Skuad Garuda
jpnn.com - Timnas Indonesia akan melakoni pertandingan penting pada ronde keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Skuad Garuda akan menantang tuan rumah Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Kamis (9/10/2025) dini hari WIB.
Apabila menang, peluang Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026 makin terbuka. Jay Idzes dan kolega hanya perlu melakoni sisa laga melawan Timnas Irak pada 12 Oktober 2025.
Doa dan Dukungan dari Federico Barba
Dukungan untuk Timnas Indonesia datang dari berbagai pihak, termasuk dari luar negeri.
Bek asing Persib Bandung Federico Barba turut memberikan doa agar Indonesia bisa menang dan lolos ke Piala Dunia.
"Saya harap mereka (Indonesia) menang," kata pemain asal Italia itu di Bandung, Rabu (8/10).
Pentingnya Kemenangan atas Arab Saudi
Menurut Barba, kemenangan di laga perdana sangat penting bagi pasukan Patrick Kluivert.
Dengan begitu, mental pemain terangkat dan tim terpacu untuk bisa menang saat menghadapi Irak.
Bek asing Persib Federico Barba mengirim doa untuk keberhasilan Timnas Indonesia saat menghadapi Arab Saudi pada laga ronde ke-4 Kualifikasi Piala Dunia 2026.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Legislator Harap Skuad Garuda Tak Ciut Saat Timnas Indonesia Vs Arab Saudi
- Arab Saudi Siap Balas Dendam, Herve Renard Kirim Peringatan ke Timnas Indonesia!
- Menkum Prediksi Indonesia Menang 2-0 Lawan Arab Saudi, Ole Mencetak Satu Gol
- Kualifikasi Piala Dunia 2026: Timnas Indonesia Tantang Arab Saudi dengan Rekor Mentereng
- Patrick Kluivert Bocorkan Strategi Timnas Indonesia saat Menghadapi Arab Saudi
- Makin Dekat ke Piala Dunia, Jay Idzes Ungkap Kekuatan Timnas Indonesia