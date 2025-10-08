Timnas Indonesia vs Arab Saudi: Ada Doa dari Bek Asing Persib untuk Skuad Garuda

jpnn.com - Timnas Indonesia akan melakoni pertandingan penting pada ronde keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Skuad Garuda akan menantang tuan rumah Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Kamis (9/10/2025) dini hari WIB.

Apabila menang, peluang Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026 makin terbuka. Jay Idzes dan kolega hanya perlu melakoni sisa laga melawan Timnas Irak pada 12 Oktober 2025.

Doa dan Dukungan dari Federico Barba

Dukungan untuk Timnas Indonesia datang dari berbagai pihak, termasuk dari luar negeri.

Bek asing Persib Bandung Federico Barba turut memberikan doa agar Indonesia bisa menang dan lolos ke Piala Dunia.

"Saya harap mereka (Indonesia) menang," kata pemain asal Italia itu di Bandung, Rabu (8/10).

Pentingnya Kemenangan atas Arab Saudi

Menurut Barba, kemenangan di laga perdana sangat penting bagi pasukan Patrick Kluivert.

Dengan begitu, mental pemain terangkat dan tim terpacu untuk bisa menang saat menghadapi Irak.