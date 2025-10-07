Timnas Indonesia vs Arab Saudi: Adu Gengsi 2 Pemain Ligue 1

jpnn.com - Laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi di putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 bukan hanya soal perebutan poin dan peluang menuju sejarah. Ada bumbu menarik yang ikut menyertai duel ini.

Pertandingan nanti juga mempertemukan dua pemain yang sama-sama berkarier di kasta tertinggi Liga Prancis (Ligue 1), yakni Calvin Verdonk dan Saud Abdulhamid.

Verdonk dan Abdulhamid sama-sama membawa gengsi Eropa ke dalam pertarungan.

Nama pertama baru saja bergabung dengan LOSC Lille seusai tampil impresif dengan klub Eredivisie Belanda, NEC Nijmegen.

Adapun Abdulhamid menjadi bagian dari RC Lens dengan status pinjaman dari AS Roma.

Duel di Sayap Lapangan

Posisi mereka di lapangan membuat duel langsung nyaris tak terelakkan. Verdonk beroperasi sebagai bek kiri, sedangkan Abdulhamid menempati sisi bek kanan, dua posisi yang saling berhadapan langsung ketika laga berjalan terbuka.

Verdonk akan berusaha menembus sisi kanan pertahanan Arab Saudi yang dijaga Abdulhamid. Begitu pun sebaliknya.

Pertemuan di Ligue 1

Menariknya, kedua pemain sudah pernah bersua di ajang Ligue 1 musim ini ketika Lille menghadapi Lens. Saat itu, Lens menang 3-0, namun baik Verdonk maupun Abdulhamid sama-sama tampil dari bangku cadangan.