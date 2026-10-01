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Timnas Indonesia vs Bangladesh, Akankah Persaudaraan Cukup jadi Modal Pesta Besar?

Timnas Indonesia vs Bangladesh, Akankah Persaudaraan Cukup jadi Modal Pesta Besar?
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Timnas Indonesia. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA – Pertandingan Timnas Indonesia vs Bangladesh akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, hari ini Kamis malam pukul 19.30 WIB.

Timnas Indonesia harus mengalahkan Bangladesh dengan skor besar pada laga penentuan tempat ke final FIFA ASEAN Cup 2026 dari Grup A.

Kemenangan besar akan meningkatkan peluang Garuda melangkah ke final, melewati pimpinan klasemen sementara Malaysia yang pada waktu bersamaan berjumpa Singapura di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung.

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Dikutip dari keterangan resmi PSSI, Kamis, jelang laga malam nanti, tak salah jika menilik ke laga sebelumnya saat Kevin Diks dan kolega bermain imbang 0-0 melawan Malaysia.

Terlihat jelas perjuangan tim Garuda di laga tersebut, yang sepantasnya harus dihargai dan terus didukung agar Garuda semakin solid seiring perjalanan waktu

Pertandingan Indonesia melawan Malaysia di SUGBK pada Senin lalu meninggalkan kisah yang jauh lebih besar daripada angka 0-0 di papan skor.

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Pasalnya, sejak menit ke-37 setelah kartu merah Thom Haye melalui tinjauan VAR, Indonesia harus bertahan dengan 10 pemain.

Hampir satu jam mereka bermain dalam keadaan kehilangan satu orang, tetapi tidak kehilangan keberanian.

Timnas Indonesia vs Bangladesh, kemenangan besar akan meningkatkan peluang Garuda melangkah ke final.

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