Timnas Indonesia vs Bangladesh Hari Ini, John Herdman Bicara Takdir

jpnn.com - JAKARTA – Jadwal pertandingan Timnas Indonesia vs Bangladesh sebagai laga ketiga Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, hari ini Kamis 1 Oktober 2026.

Kick-off pertandingan Timnas Indonesia vs Bangladesh dimulai pukul 19.30 WIB.

Pelatih Kepala Timnas Indonesia John Herdman mengaku tertantang untuk mengejar selisih gol dengan Malaysia dalam perburuan tiket menuju babak final FIFA ASEAN Cup 2026.

"Menurut saya (selisih satu gol dengan Malaysia) itu bagian yang menarik. Maksud saya, anda lebih pilih mana, memasuki pertandingan dengan pola pikir mencetak gol atau tidak kebobolan?" kata John Herdman dalam sesi latihan jelang laga melawan Bangladesh di Stadion PTIK, Jakarta, Rabu (30/9).

Bagi Herdman, laga melawan Bangladesh adalah kesempatan besar bagi timnya untuk merebut tiket ke partai puncak.

"Kami tahu apa yang harus kami lakukan, takdir ada di tangan kami sendiri," katanya.

Skuad Garuda kini berada di peringkat kedua klasemen sementara Grup A dengan mengoleksi empat poin, sama dengan Malaysia yang berada di puncak klasemen karena unggul selisih satu gol. Malaysia akan menjalani pertandingan ketiga melawan Singapura.

John Herdman menginginkan agar anak-anak asuhannya mampu mencetak banyak gol saat melawan Bangladesh untuk bisa mengejar selisih untuk merebut posisi puncak klasemen.