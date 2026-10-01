Timnas Indonesia vs Bangladesh Hari Ini, Pembuktian Taktik John Herdman

jpnn.com - JAKARTA – Jadwal Timnas Indonesia vs Bangladesh sebagai laga ketiga Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, hari ini Kamis 1 Oktober 2026.

Kick-off pertandingan Timnas Indonesia vs Bangladesh dimulai pukul 19.30 WIB.

Bek Timnas Indonesia Rizky Ridho menyebutkan para pemain skuad Garuda siap menjalankan taktik dari pelatih John Herdman.

"Teman-teman (pemain) sangat excited untuk latihan hari ini dan siap untuk pertandingan besok dan memberikan yang terbaik, insyaallah," kata Rizky RIdho dalam sesi latihan jelang laga di Stadion PTIK, Jakarta, Rabu (30/9).

Dia menjelaskan laga melawan Bangladesh merupakan kesempatan terakhir bagi skuad Garuda untuk bersaing dengan Malaysia merebut tempat di partai final FIFA ASEAN Cup 2026.

Saat ini, Indonesia berada di peringkat kedua klasemen sementara Grup A dengan mengoleksi empat poin, sama dengan Malaysia yang memuncaki klasemen karena unggul selisih satu gol atas Indonesia.

Ridho mengatakan bahwa fokus utama para pemain saat ini adalah mempersiapkan semua hal yang dibutuhkan agar bisa menampilkan terbaik untuk memenangkan laga melawan Bangladesh.

"Jadi, kita (Timnas Indonesia) fokus pada tim kita sendiri. Insya Allah, kalau sudah rezeki kita maka akan lanjut ke final," katanya.