Timnas Indonesia vs Bangladesh: Laga Penghakiman John Herdman?
jpnn.com - Timnas Indonesia akan menghadapi Bangladesh pada laga terakhir Grup A FIFA ASEAN Cup 2026.
Duel Indonesia vs Bangladesh akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis (1/10/2026) malam WIB.
Pertandingan ini memiliki arti penting bagi John Herdman. Pelatih asal Inggris tersebut dituntut membawa Timnas Indonesia melangkah ke final setelah hasil yang belum sepenuhnya meyakinkan sepanjang fase grup.
Tuntutan Besar di Laga Terakhir
Indonesia memang belum terkalahkan setelah meraih kemenangan 2-0 atas Singapura dan bermain imbang 0-0 melawan Malaysia.
Namun, hasil tersebut belum cukup untuk mengamankan posisi ke final. Skuad Garuda kini mengoleksi empat poin, sama dengan Malaysia yang berada di puncak klasemen berkat keunggulan selisih gol.
Kondisi tersebut membuat kemenangan atas Bangladesh menjadi sangat penting. Indonesia bahkan perlu mencetak gol sebanyak mungkin agar memiliki selisih gol yang lebih baik jika poin akhir dengan Malaysia tetap sama.
Nasib Garuda juga masih berkaitan dengan pertandingan Malaysia kontra Singapura. Jika Singapura mampu menahan Malaysia, Indonesia cukup memenangkan pertandingan melawan Bangladesh dengan skor berapa pun.
Herdman dalam Sorotan
Tekanan kepada Herdman makin terasa karena suporter Indonesia ingin melihat Garuda tampil di partai final FIFA ASEAN Cup 2026.
Timnas Indonesia menghadapi Bangladesh di laga penentuan FIFA ASEAN Cup 2026. Apakah duel ini juga menjadi penghakiman bagi John Herdman?
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