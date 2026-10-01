Timnas Indonesia vs Bangladesh: Ranking FIFA Beda Kelas, tapi Tiket Final Belum Aman

jpnn.com - Timnas Indonesia menghadapi Bangladesh pada laga pamungkas Grup A FIFA ASEAN Cup 2026.

Duel Indonesia vs Bangladesh akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis (1/10/2026) malam WIB.

Skuad Garuda membutuhkan kemenangan besar untuk mengamankan tiket ke final.

Timnas Indonesia saat ini berada di posisi kedua klasemen dengan koleksi empat poin. Jumlah tersebut sama dengan milik Malaysia yang duduk di posisi pertama. Namun, Harimau Malaya unggul selisih gol dari Skuad Garuda.

Adapun Bangladesh terbenam di dasar klasemen karena belum mengumpulkan poin.

Ranking FIFA Indonesia Jauh di Atas Bangladesh

Di atas kertas, Indonesia lebih diunggulkan di pertandingan nanti. Selain itu, perbedaan peringkat kedua tim cukup mencolok.

Indonesia berada di posisi ke-117 FIFA dengan 1.160,49 poin. Sementara itu, Bangladesh menempati urutan ke-182 dengan koleksi 896,12 poin. Artinya, kedua tim terpaut 65 posisi dalam ranking FIFA.

Meski demikian, Indonesia tetap tidak bisa hanya mengandalkan perbedaan ranking FIFA. Kemenangan dengan selisih gol besar menjadi target penting karena posisi Garuda masih berada di bawah Malaysia.