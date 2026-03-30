Timnas Indonesia Vs Bulgaria, Herdman: Kecil, tetapi Besar
jpnn.com - JAKARTA - Timnas Indonesia melakoni 'final' FIFA Series 2026 Grup Indonesia, melawan Bulgaria di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (30/3).
Pertandingan itu dijadwalkan berlangsung mulai pukul 20.00 WIB.
Sebelum laga perebutan tim terbaik di FIFA Series 2026 Grup Indonesia itu digelar, akan berlangsung laga antara Kepulauan Solomon melawan Saint Kitt dan Nevis mulai pukul 15.30 WIB.
Pada laga nanti, ada sedikit perubahan dari skuad Indonesia, yakni Mauro Zijlstra dicoret dan digantikan oleh Jens Raven.
Menurut Pelatih Timnas Indonesia John Herdman, Zijlstra dicoret karena menderita cedera otot paha.
Cedera itu mungkin merusak momen penting Zijlstra yang baru saja menorehkan gol pertamanya untuk Timnas Indonesia di level senior, kala ia mencetak gol pemungkas dalam kemenangan 4-0 atas Saint Kitt dan Nevis.
Menatap laga nanti, Herdman tahu bahwa sama sekali tidak mudah untuk mengalahkan Bulgaria, tim peringkat 87 dunia dan sudah tujuh kali mencicipi pertandingan Piala Dunia.
"Suporter juga harus memahami bahwa kami hanya punya waktu dua hari. Para pemain datang terlambat, berada di siklus tidur yang berbeda, dan kami hanya menjalani dua sesi latihan bersama," katanya.
