Timnas Indonesia vs Bulgaria, Jay Idzes: Kami Sudah Tidak Sabar Melawan Tim Hebat

jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional Indonesia akan berhadapan dengan Timnas Bulgaria pada laga terakhir FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Senin (30/3) malam.

Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes mengatakan bahwa laga terakhir FIFA Series 2026 melawan Bulgaria ialah untuk menguji kekuatan timnya yang saat ini memasuki era baru bersama Pelatih John Herdman.

Meski Timnas Indonesia menggilas Saint Kitt dan Nevis 4-0 di laga pertama, Jay Idzes menilai menghadapi Bulgaria adalah ujian sesungguhnya.

"Tentu ini menjadi laga yang berbeda, standar yang berbeda, dan kami tidak sabar untuk menguji diri sendiri melawan tim yang hebat," kata Idzes yang memenangi Men's Player of The Year dari PSSI Awards di Jakarta, Sabtu (29/3).

Adapun Bulgaria merupakan tim dari Eropa yang sudah tujuh kali bermain di Piala Dunia. Tim asuhan Aleksandar Dimitrov itu juga merupakan peringkat 87 dunia. Adapun Indonesia berada di peringkat 122 dunia.

Di laga pertama FIFA Series 2026, Bulgaria juga tanpa hambatan karena meraih kemenangan besar ketika membantai Kepulauan Solomon 10-2.

“Kami akan melakukan persiapan seperti yang biasanya kami lakukan, tentu dengan pelatih yang baru, staf yang baru, dengan perubahan yang baru. Namun, kami sudah tidak sabar untuk melawan Bulgaria, sebuah tim dari Eropa," kata pemain Sassuolo di Serie A Italia tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Idzes juga menanggapi kembalinya Elkan Baggot ke Timnas Indonesia setelah dua tahun lamanya tak pernah mendapatkan "Garuda Calling".