Timnas Indonesia vs Irak: Patrick Kluivert Tutup Mulut Soal Strategi
jpnn.com - Patrick Kluivert memilih untuk menutup rapat strategi Timnas Indonesia menjelang duel penting melawan Irak pada lanjutan Grup B putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Menurut jadwal, pertandingan Indonesia vs Irak akan digelar di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Minggu (12/10/2025) dini hari WIB.
Patrick Kluivert tak Membocorkan Strategi
Kluivert tak ingin membuka sedikit pun rencana taktiknya.
"Tidak masuk akal bagi saya membocorkan rencana kami sekarang. Kami sedang mempersiapkan strategi terbaik menghadapi Irak," ucap pelatih asal Belanda itu.
Legenda Barcelona itu menunjukkan bahwa dirinya tak ingin memberikan keuntungan sekecil apa pun kepada lawan.
"Lihat saja besok. Mungkin setelah pertandingan baru saya bisa menjelaskan apa yang kami lakukan," tambahnya.
Misi Wajib Menang
Bagi Kluivert, laga kontra Irak adalah pertandingan terpenting dalam perjalanan Garuda di putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Hasil melawan Arab Saudi menjadi cambuk besar bagi skuadnya untuk tampil lebih solid dan efisien.
