Timnas Indonesia vs Malaysia 0-0, GBK Masih tak Bersahabat untuk Garuda

jpnn.com - Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) kembali belum menjadi tempat yang bersahabat bagi Timnas Indonesia saat menghadapi Malaysia.

Terbaru, Skuad Garuda harus puas bermain imbang 0-0 melawan Harimau Malaya pada laga kedua Grup A FIFA ASEAN Cup 2026, Senin (28/9/2026).

Hasil tersebut memperpanjang catatan Indonesia yang belum mampu meraih kemenangan atas Malaysia dalam beberapa pertemuan terakhir di SUGBK.

Kemenangan Terakhir Terjadi pada 2010

Ditarik ke belakang, Indonesia sebenarnya pernah meraih kemenangan telak atas Malaysia di stadion berkapasitas 78 ribu penonton tersebut.

Momen itu terjadi pada fase grup Piala AFF 2010. Ketika itu, skuad Garuda menghajar Malaysia 5-1 di fase grup.

Indonesia kembali menundukkan Malaysia pada leg kedua final Piala AFF di SUGBK dengan skor 2-1. Ironisnya, hasil tersebut tidak cukup mengantarkan Garuda menjadi juara.

Malaysia sebelumnya menang 3-0 pada leg pertama. Keunggulan agregat 4-2 membuat Tim Negeri Jiran berpesta di Jakarta.

Malaysia Sulit Ditaklukkan

Pertemuan berikutnya di SUGBK terjadi pada Kualifikasi Piala Dunia 2022. Indonesia gagal mengamankan poin penuh setelah Malaysia membawa pulang kemenangan 3-2.