Timnas Indonesia vs Malaysia 0-0, Maarten Paes Sorot Perjuangan Justin Hubner

jpnn.com - Timnas Indonesia terhindar dari kekalahan saat menghadapi Malaysia pada laga FIFA ASEAN Cup 2026.

Skuad Garuda harus puas bermain imbang 0-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (28/9).

Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes mengapresiasi kinerja Justin Hubner.

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Pada penghujung laga, pemain kelahiran 14 September 2003 itu melakukan penyelamatan penting dengan menghalau sepakan keras Dion Cools.

Aksi tersebut membuat tim asuhan John Herdman terhindar dari kekalahan dan harus puas berbagi angka dengan Malaysia.

"Tidak mudah untuk bisa bermain luar biasa saat tim kekurangan pemain karena kartu merah. Saya bangga dengan perjuangan rekan-rekan saya," ujar pria kelahiran 14 Mei 1998 itu.

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"Jika kamu melihat situasi sepak pojok terakhir, semua berupaya melakukan blok dengan baik dan kami kembali clean sheet."

Bagi Paes, pertahanan Timnas Indonesia dalam beberapa laga terakhir menunjukkan performa yang solid.