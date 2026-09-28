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Timnas Indonesia vs Malaysia Hari Ini, Erick Thohir Bicara 3 Pemain Naturalisasi

Timnas Indonesia vs Malaysia Hari Ini, Erick Thohir Bicara 3 Pemain Naturalisasi
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Skuad Malaysia saat berlaga pada ajang FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (25/9). Foto: Dokumentasi FIFA

jpnn.com - JAKARTA - Pertandingan Timnas Indonesia vs Malaysia sebagai laga Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, hari ini, Senin 28 September.

Kick-off pertandingan Timnas Indonesia vs Malaysia dimulai pukul 19.30 WIB.

Ketum PSSI Erick Thohir menilai laga Timnas Indonesia melawan Malaysia hari ini akan berlangsung sengit.

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Pria kelahiran 30 Mei 1970 itu menilai tim Negeri Jiran datang dengan kekuatan berbeda pada kesempatan kali ini.

Skuad asuhan Tan Cheng Hoe itu tercatat membawa tiga pemain naturalisasi, yakni Bergson da Silva, Manuel Hidalgo, dan Brad Tapp.

Ketiganya mampu memberikan dimensi berbeda untuk permainan Faisal Halim cum suis di lapangan.

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Untuk itu Erick berharap Timnas Indonesia bisa fokus di lapangan agar skuad Garuda mendapatkan hasil maksimal.

“Malaysia datang dengan skuad yang kuat. Mereka juga membawa pemain-pemain naturalisasi yang baru dan langsung memberikan tambahan kualitas,” ujar Erick.

Ketum PSSI Erick Thohir menyampaikan pernyataan menjelang laga Timnas Indonesia vs Malaysia pada FIFA ASEAN Cup 2026 hari ini.

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