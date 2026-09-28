Timnas Indonesia vs Malaysia: Joey Pelupessy Ungkap Cara Menghadapi Tekanan

jpnn.com - Tekanan besar menjelang duel Timnas Indonesia kontra Malaysia tak membuat Joey Pelupessy gentar.

Gelandang berdarah Belanda itu justru menjadikan tekanan pertandingan penuh gengsi tersebut sebagai motivasi untuk tampil maksimal.

Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Malaysia pada laga kedua Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (28/9/2026).

Pertandingan tersebut diprediksi berlangsung dalam atmosfer panas. Rivalitas panjang Indonesia dan Malaysia membuat duel kedua tim bukan sekadar perebutan tiga poin, tetapi juga menyangkut gengsi dua negara serumpun.

Joey memahami betul besarnya sorotan yang mengiringi pertandingan tersebut. Namun, pemain Lommel SK itu memilih melihat tekanan dari sisi berbeda.

"Bagaimana kami mengatasi tekanan tersebut? Saya justru merasa antusias, saya sangat menantikannya," kata Joey Pelupessy.

Menurut Joey, tekanan dalam pertandingan besar merupakan sesuatu yang wajar. Situasi seperti itu justru menuntut pemain untuk mempersiapkan diri dengan matang, terutama secara mental.

"Bagi saya pribadi serta bagi tim, hal itu justru menjadi alasan yang lebih kuat untuk benar-benar bersiap," ujarnya.