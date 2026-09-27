Timnas Indonesia vs Malaysia: John Herdman Belum Bisa Pastikan Nasib 3 Pemain

jpnn.com - Timnas Indonesia menghadapi persoalan kebugaran pemain menjelang laga kontra Malaysia pada pertandingan kedua Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (28/9).

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mengungkapkan terdapat tiga pemain yang kondisinya masih menjadi perhatian tim pelatih.

Situasi tersebut membuat Herdman harus menunggu hasil pemeriksaan sebelum menentukan komposisi skuad untuk menghadapi Malaysia.

Nama Emil Audero menjadi salah satu yang masuk dalam pemantauan. Kiper Rayo Vallecano tersebut mengalami masalah cedera meski tidak tampil saat Indonesia menaklukkan Singapura 2-0 pada Jumat (25/9).

Selain Emil, Herdman juga belum bisa memastikan kondisi Dean James dan Ragnar Oratmangoen. Keduanya harus meninggalkan lapangan lebih cepat saat menghadapi Singapura.

Dean James ditarik keluar pada awal babak kedua dan posisinya kemudian ditempati Nathan Tjoe-A-On. Sementara itu, Ragnar Oratmangoen yang menyumbangkan salah satu gol kemenangan Indonesia digantikan Thom Haye pada menit ke-64.

Herdman memastikan tim medis akan kembali memeriksa ketiga pemain tersebut. Keputusan mengenai keterlibatan mereka saat menghadapi Malaysia baru akan diambil setelah tim mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai kondisi masing-masing pemain.

"Kami sedang memantau kondisi penjaga gawang kami, Emil Audero. Kami juga akan mengevaluasi kondisi Dean James yang harus ditarik keluar dari pertandingan, begitu pula dengan Ragnar. Kami akan melakukan pemeriksaan terhadap kondisi mereka," kata Herdman.