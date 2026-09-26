Timnas Indonesia vs Malaysia, John Herdman Bercerita Kejadian Setiap Sarapan
jpnn.com - JAKARTA – Jadwal pertandingan Timnas Indonesia vs Malaysia sebagai laga kedua Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Senin 28 September 2026.
Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mengaku memahami besarnya rivalitas Indonesia dengan Malaysia.
Sebelum laga itu, Indonesia dan Malaysia sama-sama mengawali turnamen dengan kemenangan.
Timnas Garuda mengalahkan Singapura 2-0 dan Harimau Malaya melumat Bangladesh 3-0.
"Setiap hari saat sarapan, orang yang sama mengatakan kepada saya, 'Malaysia, Malaysia, kamu harus menang'," kata Herdman pada jumpa pers setelah laga di SUGBK.
Sebagai orang yang berasal dari Newcastle, Herdman sudah paham betapa pentingnya arti pertandingan seperti ini.
"Sebagai orang yang berasal dari Newcastle, kami memiliki derby besar dengan Sunderland (Derbi Tyne-Wear). Saya memahami dari banyak orang di hotel tempat saya tinggal betapa pentingnya pertandingan ini," kata pelatih berusia 51 tahun itu.
Soal betapa besarnya rivalitas antara Indonesia dengan Malaysia, Herdman juga membandingkan rivalitas kedua negara itu dengan persaingan antara Kanada dan Amerika Serikat di kawasan Amerika Utara.
Timnas Indonesia vs Malaysia sebagai laga kedua Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 akan berlangsung di SUGBK, Jakarta.
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