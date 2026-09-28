Timnas Indonesia vs Malaysia: John Herdman Bicara Satu Kekuatan yang Tak Boleh Hilang
jpnn.com - Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia pada laga kedua Grup A FIFA ASEAN Cup 2026.
Skuad Garuda punya satu modal yang bisa membuat Harimau Malaya tidak nyaman.
Laga bertajuk derbi nusantara itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (28/9/2026).
Duel ini menjadi salah satu pertandingan yang paling dinantikan karena rivalitas panjang kedua negara.
Berharap Energi Suporter
Pelatih Timnas Indonesia John Herdman berharap puluhan ribu suporter Merah Putih kembali memenuhi tribune.
Menurutnya, atmosfer yang diciptakan suporter bisa memberikan energi tambahan bagi para pemain sekaligus membuat lawan merasa tidak nyaman.
"Ya, kami merasakan energinya. Saya pikir para suporter juga merasakannya," ucapnya.
"Suporter kami luar biasa. Ketika kami berada di stadion, para suporter membuat lawan merasa tidak nyaman."
Jelang Timnas Indonesia vs Malaysia, John Herdman mengungkap kekuatan yang bisa menjadi pembeda
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