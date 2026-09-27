Timnas Indonesia vs Malaysia, John Herdman Ungkap Fakta yang Harus Dipahami Suporter

jpnn.com - Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia pada laga kedua Grup A FIFA ASEAN Cup 2026.

Pertandingan bertajuk derbi Nusantara itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Senin (28/9/2026).

Pertemuan Indonesia dan Malaysia selalu berlangsung panas. Rivalitas kedua negara serumpun itu telah terbangun sejak lama.

Rivalitas Panas Indonesia vs Malaysia

Tercatat, kedua tim sudah bertemu sebanyak 85 kali. Hasilnya pun cukup berimbang. Indonesia meraih 33 kemenangan, sedangkan Malaysia unggul dalam 34 pertandingan. Sementara itu, 18 duel lainnya berakhir imbang.

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman memahami pentingnya meraih kemenangan atas Malaysia.

Juru taktik asal Inggris itu juga menyadari besarnya ekspektasi suporter Garuda.

"Saya sangat bersemangat menghadapi pertandingan besar ini. Ini benar-benar pertandingan penentu," ucapnya.

Namun, Herdman meminta timnya tetap tenang dalam menghadapi tekanan pertandingan.