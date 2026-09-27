menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Timnas Indonesia vs Malaysia, John Herdman Ungkap Fakta yang Harus Dipahami Suporter

Timnas Indonesia vs Malaysia, John Herdman Ungkap Fakta yang Harus Dipahami Suporter

Timnas Indonesia vs Malaysia, John Herdman Ungkap Fakta yang Harus Dipahami Suporter
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Skuad Timnas Indonesia menjalani sesi latihan di Stadion PTIK, Minggu (27/9/2026). Foto: Dhiya Muhammad El-Labib/JPNN.com.

jpnn.com - Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia pada laga kedua Grup A FIFA ASEAN Cup 2026.

Pertandingan bertajuk derbi Nusantara itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Senin (28/9/2026).

Pertemuan Indonesia dan Malaysia selalu berlangsung panas. Rivalitas kedua negara serumpun itu telah terbangun sejak lama.

Baca Juga:

Rivalitas Panas Indonesia vs Malaysia

Tercatat, kedua tim sudah bertemu sebanyak 85 kali. Hasilnya pun cukup berimbang. Indonesia meraih 33 kemenangan, sedangkan Malaysia unggul dalam 34 pertandingan. Sementara itu, 18 duel lainnya berakhir imbang.

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman memahami pentingnya meraih kemenangan atas Malaysia.

Juru taktik asal Inggris itu juga menyadari besarnya ekspektasi suporter Garuda.

Baca Juga:

"Saya sangat bersemangat menghadapi pertandingan besar ini. Ini benar-benar pertandingan penentu," ucapnya.

Namun, Herdman meminta timnya tetap tenang dalam menghadapi tekanan pertandingan.

Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia di FIFA ASEAN Cup 2026. John Herdman mengungkap satu hal yang perlu dipahami suporter Garuda.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI