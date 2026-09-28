Timnas Indonesia vs Malaysia: Ole Romeny Punya Catatan yang Bikin GBK Istimewa

jpnn.com - Ole Romeny kembali menjadi sorotan menjelang Timnas Indonesia menghadapi Malaysia pada laga kedua Grup A FIFA ASEAN Cup 2026.

Penyerang berdarah Belanda itu akan kembali beraksi di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (28/9/2026). Ada satu catatan menarik yang membuat kehadiran Romeny di ibu kota layak dinantikan.

Dari tujuh gol yang sudah dicetak Romeny bersama Skuad Garuda, enam di antaranya lahir ketika Indonesia bermain di GBK.

Romeny Datang dengan Modal Positif

Ole Romeny juga punya alasan untuk percaya diri. Pada laga pembuka melawan Singapura, dia ikut menyumbang gol dalam kemenangan 2-0 Indonesia.

Gol tersebut tercipta lewat titik putih pada menit ke-74. Romeny sukses mengarahkan bola ke sisi yang sulit dijangkau kiper Singapura Izwan Mahbud.

Itu merupakan gol ketujuh Ole Romeny dari 11 penampilan bersama Timnas Indonesia.

Yang lebih menarik, Romeny selalu mencetak gol dalam tiga pertandingan terakhirnya bersama Skuad Garuda.

Sebelum Singapura, pemain berusia 26 tahun itu lebih dahulu membobol gawang Oman dan Mozambik pada agenda FIFA Matchday Juni.