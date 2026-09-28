Timnas Indonesia vs Malaysia: Rekornya Tipis, Laga di GBK Bisa Jadi Penentu

jpnn.com - Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia pada laga kedua Grup A FIFA ASEAN Cup 2026.

Duel dua negara serumpun tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Senin (28/9/2026).

Pertemuan ini menjadi bagian dari rivalitas panjang kedua negara. Indonesia dan Malaysia sudah 85 kali berhadapan di berbagai ajang.

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Skuad Garuda mencatat 33 kemenangan, sedangkan Negeri Jiran unggul tipis dengan 34 kemenangan. Sebanyak 18 laga lainnya berakhir imbang.

Besarnya rivalitas tersebut membuat laga di SUGBK diprediksi berlangsung dengan tensi tinggi. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman pun melihat duel ini sebagai kesempatan bagi para pemainnya untuk menunjukkan kemampuan terbaik.

John Herdman Antusias Hadapi Malaysia

Herdman mengaku tidak sabar menghadapi laga yang memiliki atmosfer berbeda dibanding pertandingan biasa. Menurutnya, tekanan justru dapat mendorong pemain untuk tampil lebih maksimal.

"Saya sangat bersemangat menghadapi pertandingan besar ini. Ini benar-benar pertandingan penentu," ucapnya.

Pelatih asal Inggris tersebut juga percaya para pemainnya sudah menantikan kesempatan tampil dalam duel sarat gengsi tersebut.