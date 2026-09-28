Timnas Indonesia vs Malaysia Remis, Garuda Dipaksa Berjuang Keras

jpnn.com - Timnas Indonesia harus puas bermain imbang tanpa gol saat menghadapi Malaysia pada laga kedua Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senin (28/9/2026).

Indonesia harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-36 setelah Thom Haye mendapat kartu merah.

Sebelum kehilangan satu pemain, Indonesia sempat tampil agresif dan mampu memberikan tekanan kepada Malaysia.

Situasi berubah setelah Thom Haye diusir wasit karena melakukan pelanggaran terhadap Arif Aiman. Sejak itu, Malaysia lebih leluasa menguasai bola dan mengandalkan serangan dari sektor sayap.

Meski begitu, Indonesia tidak memilih bertahan total. Justin Hubner dan kolega tetap berusaha membangun serangan dan beberapa kali mampu mengancam pertahanan Harimau Malaya.

Pertahanan Garuda Bekerja Ekstra Keras

Memasuki 80 menit pertandingan, tekanan Malaysia makin intens. Para pemain Indonesia mulai dipaksa mengeluarkan tenaga ekstra untuk mempertahankan kedudukan.

Elkan Baggott dan Justin Hubner menjadi bagian dari lini belakang yang bekerja keras mematahkan serangan Malaysia.

John Herdman kemudian melakukan penyegaran dengan memasukkan Rizky Ridho dan Nathan Tjoe-A-On untuk menjaga kondisi pertahanan.