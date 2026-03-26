Timnas Indonesia vs Saint Kitts and Nevis, Herdman Mewaspadai Serangan Balik

jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional Indonesia akan menghadapi Timnas Saint Kitts and Nevis pada pertandingan pembuka FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Jumat (27/3).

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mengatakan bahwa mereka mewaspadai transisi serangan balik dari Timnas Saint Kitts and Nevis.

"Analisis memberi tahu kami bahwa mereka memiliki profil transisi, kekuatan, kecepatan, dan sangat langsung. Jadi kami harus siap menghadapi serangan balik,” kata Herdman dalam keterangan resmi, Kamis (26/3).

Mantan pelatih Tim Nasional Kanada itu akan memulai menjalani debut sebagai pelatih Tim Garuda setelah sebelumnya ditunjuk oleh PSSI untuk mengisi kursi kosong kepelatihan setelah pemecatan Patrick Kluivert.

Herdman berambisi untuk bisa menunjukkan identitas baru gaya permainan tim Merah Putih pada pertandingan perdananya nanti. "Kami harus fokus pada diri kami sendiri, identitas Timnas kami, identitas baru," ungkap Herdman.

Pelatih berkebangsaan Kanada tersebut berharap para penggemar nantinya memenuhi SUGBK dan memberikan dukungan kepada Jay Idzes dan kawan-kawan yang berada di lapangan.

"Kami sangat bersemangat. Ini akan menjadi pertandingan besar melawan Saint Kitts and Nevis. Saya berharap semua penggemar—80.000 orang—datang ke GBK untuk mewakili bersama saat kita berupaya memenangkan seri FIFA," kata Herdman.

Tim Merah Putih menjalani turnamen berkelas FIFA ini dengan membawa skuad utama dengan bermaterikan pemain langganan, seperti Marteen Paes, Jay Idzes, Ole Romeny, hingga Rizki Ridho.