Timnas Indonesia vs Singapura: Ole Romeny Punya Jejak Menarik di GBK
jpnn.com - Ada alasan Ole Romeny layak mendapat perhatian lebih saat Timnas Indonesia bertemu Singapura.
Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) seolah menjadi tempat yang bersahabat bagi penyerang berusia 26 tahun tersebut.
Dari enam gol yang sudah dicetak Romeny untuk Timnas Indonesia, lima di antaranya lahir ketika dia bermain di GBK.
Catatan itu tentu menjadi modal menarik sebelum Indonesia memulai perjuangan di FIFA ASEAN Cup 2026.
Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Singapura pada pertandingan pertama Grup A di SUGBK, Jakarta, Jumat (25/9/2026).
Lima Gol dalam Enam Penampilan
Produktivitas Romeny di GBK bukan terjadi dalam waktu yang relatif singkat. Pemain Fortuna Sittard itu hanya membutuhkan enam penampilan untuk menghasilkan lima gol.
Bahrain, China, St Kitts & Nevis, Oman, dan Mozambik menjadi tim yang pernah merasakan ketajaman Romeny di GBK.
Situasi ini membuat pertemuan dengan Singapura memiliki cerita tersendiri bagi Ole Romeny. Dia berpeluang kembali tampil di tempat yang sejauh ini memberikan banyak momen positif dalam perjalanan internasionalnya.
Ole Romeny berpeluang tampil saat Timnas Indonesia menghadapi Singapura. GBK menyimpan cerita menarik dalam perjalanan sang penyerang.
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