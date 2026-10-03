Timnas Indonesia vs Tailan: Ada Rekor 10 Tahun yang Ingin Diputus Garuda
jpnn.com - Timnas Indonesia menghadapi tantangan tersendiri saat jumpa Tailan pada final FIFA ASEAN Cup 2026.
Selain memburu gelar juara, Skuad Garuda juga berpeluang mengakhiri penantian panjang untuk kembali mengalahkan Gajah Perang.
Duel Timnas Indonesia vs Tailan akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senin (5/10/2026) pukul 20.00 WIB.
Laga ini menjadi kesempatan bagi pasukan John Herdman untuk memutus catatan tanpa kemenangan atas Tailan yang telah berlangsung selama satu dekade.
Kemenangan Terakhir Terjadi pada 2016
Berdasarkan catatan 11v11, Indonesia terakhir kali menundukkan Tailan pada leg pertama final Piala AFF 2016. Saat itu, Garuda yang ditangani mendiang Alfred Riedl menang 2-1 dalam pertandingan di Stadion Pakansari, Bogor.
Tailan lebih dahulu memimpin melalui Teerasil Dangda pada menit ke-33. Namun, Indonesia membalikkan keadaan lewat gol Rizky Pora pada menit ke-65 dan Hansamu Yama Pranata lima menit berselang.
Kemenangan tersebut menjadi modal bagi Indonesia sebelum menjalani leg kedua. Sayangnya, Tailan mampu membalas dengan skor 2-0 di Stadion Rajamangala, Bangkok, melalui dua gol Siroch Chattong sekaligus memastikan gelar juara.
Enam Pertemuan Tanpa Kemenangan
Sejak final Piala AFF 2016, Indonesia kembali bertemu Tailan dalam enam pertandingan. Hasilnya, Garuda mencatatkan tiga kali imbang dan tiga kali kalah, tanpa sekalipun meraih kemenangan.
Timnas Indonesia menghadapi tantangan tersendiri saat jumpa Tailan pada final FIFA ASEAN Cup 2026.
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