Timnas Indonesia vs Tailan: Anthony Hudson Ungkap Modal yang Bisa Merepotkan Garuda
jpnn.com - Tailan menegaskan kesiapannya menghadapi Timnas Indonesia pada final FIFA ASEAN Cup 2026. Pelatih Anthony Hudson memastikan skuadnya berada dalam kondisi bugar dan siap bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (5/10/2026).
Tailan datang ke partai puncak dengan kondisi pemain yang cukup prima. Hudson menyebut anak asuhnya mendapatkan waktu istirahat yang memadai sehingga bisa menghadapi laga penentuan dengan kondisi fisik yang lebih baik.
Situasi tersebut membuat Tailan makin percaya diri menghadapi Timnas Indonesia yang akan tampil di hadapan puluhan ribu suporter di SUGBK.
"Kami beruntung karena banyak pemain yang sudah bisa beristirahat," kata Anthony Hudson.
Menurut Hudson, waktu pemulihan yang cukup menjadi keuntungan penting bagi Tailan sebelum menjalani laga final.
"Kami akan menghadapi pertandingan ini dengan skuad yang segar, fokus, dan siap bertanding," ujarnya.
Hudson juga memastikan timnya telah mempersiapkan diri untuk menghadapi permainan Timnas Indonesia. Ia ingin seluruh pemain mampu menjalankan instruksi dengan disiplin ketika pertandingan dimulai.
"Mengenai persiapan, saya rasa kami sudah siap untuk menghadapi pertandingan ini," tutur Hudson.
Timnas Tailan dalam kondisi siap tempur menghadapi Timnas Indonesia. Kondisi pemain yang bugar menjadi modal penting.
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