Timnas Indonesia vs Tailan, Atmosfer SUGBK Jadi Pemantik Skuad Gajah Perang

jpnn.com - Puluhan ribu suporter Merah Putih diprediksi akan memenuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, saat Tailan menghadapi Timnas Indonesia pada final FIFA ASEAN Cup 2026.

Suara gemuruh dari tribune dan dukungan penuh untuk Garuda dipastikan membuat laga puncak berlangsung dalam atmosfer yang panas.

Namun, Tailan ternyata tidak melihat lautan suporter Merah Putih sebagai ancaman.

Alih-alih gentar, atmosfer GBK justru dinilai bisa memacu Skuad Gajah Perang untuk mengeluarkan kemampuan terbaik mereka di partai final.

Pelatih Tailan Anthony Hudson menyambut antusias kesempatan bermain di hadapan puluhan ribu penonton Timnas Indonesia.

Menurutnya, pertandingan dengan atmosfer besar seperti final melawan Indonesia merupakan panggung yang memang diinginkan setiap pemain dan pelatih.

Baca Juga: Harga Tiket Final FIFA ASEAN Cup 2026 Indonesia Vs Tailan Paling Murah Rp250 Ribu

"Justru saya pikir ini lebih baik. Saya dan seluruh pemain sudah tidak sabar untuk bertanding di Jakarta, di stadion tersebut, di hadapan penonton yang besar," kata Hudson di Bandung, Sabtu (3/10/2026).

Bagi Tailan, tekanan dari tribune GBK bukan sesuatu yang harus dihindari.