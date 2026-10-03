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Timnas Indonesia vs Tailan, Atmosfer SUGBK Jadi Pemantik Skuad Gajah Perang

Timnas Indonesia vs Tailan, Atmosfer SUGBK Jadi Pemantik Skuad Gajah Perang
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Pelatih Timnas Tailan Anthony Patrick Hudson dalam prematch pertandingan kontra Pakistan FIFA ASEAN Cup di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Puluhan ribu suporter Merah Putih diprediksi akan memenuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, saat Tailan menghadapi Timnas Indonesia pada final FIFA ASEAN Cup 2026.

Suara gemuruh dari tribune dan dukungan penuh untuk Garuda dipastikan membuat laga puncak berlangsung dalam atmosfer yang panas.

Namun, Tailan ternyata tidak melihat lautan suporter Merah Putih sebagai ancaman.

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Alih-alih gentar, atmosfer GBK justru dinilai bisa memacu Skuad Gajah Perang untuk mengeluarkan kemampuan terbaik mereka di partai final.

Pelatih Tailan Anthony Hudson menyambut antusias kesempatan bermain di hadapan puluhan ribu penonton Timnas Indonesia.

Menurutnya, pertandingan dengan atmosfer besar seperti final melawan Indonesia merupakan panggung yang memang diinginkan setiap pemain dan pelatih.

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"Justru saya pikir ini lebih baik. Saya dan seluruh pemain sudah tidak sabar untuk bertanding di Jakarta, di stadion tersebut, di hadapan penonton yang besar," kata Hudson di Bandung, Sabtu (3/10/2026).

Bagi Tailan, tekanan dari tribune GBK bukan sesuatu yang harus dihindari.

Timnas Tailan mengaku antusias bakal tampil di hadapan puluhan ribu suporter Indonesia di SUGBK dalam laga final FIFA ASEAN CUp 2026.

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