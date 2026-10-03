Timnas Indonesia vs Tailan, Atmosfer SUGBK Jadi Pemantik Skuad Gajah Perang
jpnn.com - Puluhan ribu suporter Merah Putih diprediksi akan memenuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, saat Tailan menghadapi Timnas Indonesia pada final FIFA ASEAN Cup 2026.
Suara gemuruh dari tribune dan dukungan penuh untuk Garuda dipastikan membuat laga puncak berlangsung dalam atmosfer yang panas.
Namun, Tailan ternyata tidak melihat lautan suporter Merah Putih sebagai ancaman.
Alih-alih gentar, atmosfer GBK justru dinilai bisa memacu Skuad Gajah Perang untuk mengeluarkan kemampuan terbaik mereka di partai final.
Pelatih Tailan Anthony Hudson menyambut antusias kesempatan bermain di hadapan puluhan ribu penonton Timnas Indonesia.
Menurutnya, pertandingan dengan atmosfer besar seperti final melawan Indonesia merupakan panggung yang memang diinginkan setiap pemain dan pelatih.
"Justru saya pikir ini lebih baik. Saya dan seluruh pemain sudah tidak sabar untuk bertanding di Jakarta, di stadion tersebut, di hadapan penonton yang besar," kata Hudson di Bandung, Sabtu (3/10/2026).
Bagi Tailan, tekanan dari tribune GBK bukan sesuatu yang harus dihindari.
Timnas Tailan mengaku antusias bakal tampil di hadapan puluhan ribu suporter Indonesia di SUGBK dalam laga final FIFA ASEAN CUp 2026.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Bidik Juara FIFA ASEAN Cup 2026, Thailand Waspadai Kekuatan Kolektif Timnas Indonesia
- Timnas Indonesia vs Tailan: Ada Rekor 10 Tahun yang Ingin Diputus Garuda
- Daftar Top Skor FIFA ASEAN Cup 2026, Peringkat 2 Pemain Malaysia
- FIFA ASEAN Cup 2026 Makin Meriah, Ada Pengalaman Spesial untuk Para Penggemar
- Sempat Mejan, Mitchell Baker Rebut Takhta Top Skor Sementara FIFA ASEAN Cup 2026
- Harga Tiket Final FIFA ASEAN Cup 2026 Indonesia Vs Tailan Paling Murah Rp250 Ribu