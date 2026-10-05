Timnas Indonesia vs Tailan Berakhir Dramatis, Mimpi Besar Garuda Jadi Kenyataan
jpnn.com - Timnas Indonesia akhirnya menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026 setelah melewati final penuh drama kontra Tailan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (5/10/2026) malam.
Setelah bermain 2-2 hingga babak perpanjangan waktu, skuad Garuda memastikan kemenangan melalui adu penalti dengan skor 4-2.
Drama Gol hingga Extra Time
Timnas Indonesia lebih dahulu unggul pada menit ke-83 melalui tendangan bebas Dean James.
Namun, Tailan mampu menyamakan kedudukan tiga menit kemudian lewat pemain pengganti Iklas.
Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal berakhir. Drama berlanjut pada babak tambahan waktu ketika Peeradol Chamrasamee membawa Tailan berbalik unggul 2-1 pada menit ke-110.
Indonesia kembali menunjukkan mental juara. Elkan Baggott mencetak gol lima menit berselang untuk membuat skor menjadi 2-2.
Adu Penalti Jadi Penentu
Tidak ada gol tambahan hingga pertandingan berakhir sehingga pemenang harus ditentukan melalui adu penalti.
Empat eksekutor Indonesia, yakni Kevin Diks, Dean James, Elkan Baggott, dan Shayne Pattynama, semuanya berhasil menjalankan tugas.
Timnas Indonesia akhirnya menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026 setelah melewati final penuh drama kontra Tailan
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