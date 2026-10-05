Timnas Indonesia vs Tailan: John Herdman Menantang Sejarah!

jpnn.com - Timnas Indonesia menghadapi ujian besar saat menghadapi Tailan pada final FIFA ASEAN Cup 2026.

John Herdman ingin menjadikan duel melawan Tim Gajah Perang di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (5/10/2026) pukul 20.00 WIB, sebagai titik balik perjalanan Garuda.

Bukan tanpa alasan. Rekor pertemuan kedua negara masih berpihak kepada Tailan. Dari 78 pertandingan sejak 1957, Timnas Indonesia mencatat 25 kemenangan, sedangkan Tailan unggul dengan 37 kemenangan.

Dalam 10 pertemuan terakhir pun, Garuda hanya dua kali mengalahkan Tailan. Kemenangan terakhir terjadi pada leg pertama final Piala AFF 2016 dengan skor 2-1.

Herdman Ingin Balikkan Rekor

Herdman menyadari catatan tersebut bisa membuat Tailan tampil lebih percaya diri. Namun, pelatih asal Inggris itu justru melihat final sebagai kesempatan bagi anak asuhnya untuk mengubah cerita lama.

"Kami tahu bagaimana hasil-hasil sebelumnya berjalan. Tailan punya sejarah yang bagus saat menghadapi Indonesia, tetapi pertandingan ini menjadi kesempatan bagi para pemain untuk mengubah tren tersebut," ucapnya.

Eks pelatih Timnas Kanada itu juga tidak ingin timnya terlalu terpaku pada statistik. Menurutnya, kesiapan mental dan kemampuan memanfaatkan peluang akan menjadi faktor penting dalam pertandingan.

Waspadai Fleksibilitas Tailan

Selain persoalan rekor, Herdman memberikan perhatian khusus terhadap pendekatan permainan Chanathip Songkrasin dan kolega.