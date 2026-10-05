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Timnas Indonesia vs Tailan, Marc Klok Titip Pesan untuk Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen

Timnas Indonesia vs Tailan, Marc Klok Titip Pesan untuk Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen
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Kapten Persib Marc Klok saat ditemui di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin (5/10). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Marc Klok menaruh harapan besar kepada dua rekannya, Ragnar Oratmangoen dan Thom Haye, yang akan tampil di laga final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Timnas Indonesia vs Tailan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senin (5/10/2026) malam WIB.

Partai big match dua negara Asia Tenggara itu akan dihadiri puluhan ribu suporter Indonesia.

Klok mengatakan Indonesia layak memenangkan pertandingan dan keluar sebagai juara ASEAN Cup edisi perdana. Perjuangan Garuda di babak penyisihan Grup A pantas diaakhiri dengan trofi juara.

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"Ini hari spesial untuk teman-teman, untuk tim nasional, pelatih, federasi, juga negara. Semoga, saya pikir semua orang berdoa, Indonesia bisa berprestasi malam ini," kata Klok di lapangan pendamping Stadion GBLA.

Sosok kapten Pesib itu memahami kerja keras yang dilakukan teman-temannya di timnas. Apalagi, dia mengingat perjuangan pasukan John Herdman dan kolega yang susah payah mencetak sembilan gol ke gawang Bangladesh.

"Saya pikir kami layak untuk akhirnya untuk meraih trofi. Ini sudah terlalu lama, sudah terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menunggu, khususnya buat suporter," tambahnya.

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"Walaupun suporter di Bandung, Jakarta, Surabaya, atau di mana-mana, ini Indonesia, dan kami mendukung Indonesia, kami semua ingin Indonesia menjadi hebat serta melakukan lompatan kemajuan," jelasnya.

Menurut Klok, sepak bola Indonesia sudah mengalami banyak kemajuan. Namun torehan prestasi pasukan John Herdman masih belum menemui puncaknya.

Marc Klok menyampaikan dukungannya buat skuad Timnas Indonesia yang akan berjuang di partai final FIFA ASEAN Cup melawan Tailan di SUGBK.

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