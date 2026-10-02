Timnas Indonesia vs Tailan, Pertarungan Besar Sudah di Depan Mata!

jpnn.com - Timnas Indonesia akhirnya memastikan tempat di partai puncak FIFA ASEAN Cup 2026. Tantangan terbesar kini menanti karena skuad Garuda akan berhadapan dengan Tailan dalam perebutan trofi.

Indonesia melaju ke final setelah melewati fase grup dengan koleksi tujuh poin. Hasil tersebut diraih melalui kemenangan atas Singapura (2-0), imbang melawan Malaysia (0-0), serta pesta gol 9-2 saat menghadapi Bangladesh.

Kemenangan besar atas Bangladesh menjadi penentu perjalanan Timnas Indonesia ke final. Tim asuhan John Herdman finis sebagai juara Grup A setelah unggul dalam jumlah gol yang dicetak atas Malaysia.

Tailan Sudah Menunggu

Tailan menjadi lawan Indonesia pada partai final setelah tampil sempurna dalam dua pertandingan awal Grup B.

Gajah Perang membuka perjalanan dengan kemenangan telak 4-0 atas Pakistan sebelum kembali meraih tiga poin ketika menundukkan Vietnam 2-0.

Tailan pun memastikan tiket final lebih cepat sehingga pertandingan terakhir fase grup menghadapi Filipina tidak lagi menentukan kelolosan mereka.

Bagi John Herdman, keberhasilan mencapai final menjadi pencapaian penting, terutama karena ini merupakan final pertamanya bersama Timnas Indonesia.

Final Timnas Indonesia vs Tailan akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (5/10/2026) pukul 20.00 WIB.(del/jpnn)



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