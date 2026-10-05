Timnas Indonesia vs Tailan: SUGBK Penuh, Sejarah Lama Jadi Taruhan

jpnn.com - Timnas Indonesia memiliki satu pekerjaan besar di balik ambisi menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026.

Selain mengejar trofi, skuad Garuda harus menghadapi sejarah kurang menyenangkan setiap kali bertemu Tailan di partai final.

Timnas Indonesia dan Tailan akan berduel di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (5/10/2026). Laga tersebut menjadi penentu juara pertama dalam sejarah FIFA ASEAN Cup.

Status sebagai tuan rumah memberikan keuntungan tersendiri bagi Indonesia. Pasalnya, menurut laporan akun instagram kun instagram @timnasindonesia, puluhan ribu suporter dipastikan memenuhi SUGBK setelah tiket pertandingan telah habis terjual.

Namun, atmosfer tersebut belum menjamin tugas Garuda menjadi mudah.

Empat Final, Empat Kali Gagal

Tailan selama ini menjadi lawan yang sulit ditaklukkan Indonesia ketika kedua tim bertemu dalam perebutan gelar.

Empat pertemuan di final Piala AFF atau Piala Tiger seluruhnya berakhir dengan kegagalan Indonesia. Catatan tersebut membuat laga di SUGBK menjadi kesempatan bagi Garuda untuk memutus tren yang sudah berlangsung cukup lama.

Pertemuan terakhir bahkan meninggalkan hasil yang cukup menyakitkan. Pada final Piala AFF 2021, Indonesia harus menyerah dengan agregat 2-6 dari Tailan.