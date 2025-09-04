Timnas Indonesia vs Taiwan: Patrick Kluivert Janjikan Kode Manis untuk Publik Surabaya

jpnn.com - Timnas Indonesia akan melakoni laga persahabatan melawan Taiwan pada FIFA Matchday awal September.

Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert memastikan anak asuhnya dalam kondisi siap tempur menghadapi tim berjuluk Blue Wings tersebut.

Meski batal menghadapi Kuwait, juru taktik kelahiran 1 Juli 1976 itu menilai duel kontra Taiwan tetap penting bagi persiapan Skuad Garuda.

“Kami dalam keadaan sangat baik. Semua orang ingin kami menang. Saya tidak sabar melakoni pertandingan esok hari. Semua pemain siap memberikan yang terbaik,” ujar Kluivert.

Legenda Ajax Amsterdam itu mengaku tidak terlalu kecewa meski sejak awal sudah menyiapkan Timnas Indonesia untuk menghadapi Kuwait.

Dengan persiapan yang ada, Kluivert optimistis bisa mempersembahkan kemenangan di hadapan publik Surabaya.

“Kami kecewa gagal melawan Kuwait. Kami sudah siap sebelumnya, tetapi yang terpenting kami saat ini fokus menghadapi pertandingan yang ada,” ujar Kluivert.

Timnas Indonesia dijadwalkan melawan Taiwan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat (5/9) pukul 20.30 malam WIB.