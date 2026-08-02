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Timnas Indonesia Vs Vietnam: Laga yang Bisa Mengubah Segalanya

Timnas Indonesia Vs Vietnam: Laga yang Bisa Mengubah Segalanya
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Striker Timnas Indonesia Mitchell Baker melakukan selebrasi setelah membobol gawang Timor Leste. Foto: Timnas Indonesia.

jpnn.com - Vietnam bisa menjadi pembeda perjalanan Timnas Indonesia di Piala AFF 2026.

Big match Indonesia vs Vietnam akan digelar di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Senin (3/8/2026).

Skuad Garuda memang tampil meyakinkan dalam dua pertandingan awal Piala AFF 2026.

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Timnas Indonesia mampu meraih enam posil, hasil dua kemenangan melawan Kamboja (5-1) dan Timor Leste (3-0).

Meski demikian, dua hasil tersebut belum bisa dijadikan ukuran mutlak karena lawan yang dihadapi masih berada di bawah Rizky Ridho dan kawan-kawan.

Vietnam Hadir dengan Ancaman Berbeda

Situasinya akan berbeda saat Vietnam datang ke Bogor. Tim berjuluk Golden Star Warriors itu sudah lama menjadi salah satu kekuatan utama di Asia Tenggara.

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Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia dan Vietnam hampir selalu terlibat persaingan sengit, baik di Piala AFF, SEA Games, Kualifikasi Piala Dunia, hingga Piala Asia.

Rekor pertemuan pun menunjukkan tidak ada tim yang benar-benar dominan. Kedua negara silih berganti meraih kemenangan setiap kali dipertemukan.

Vietnam bisa menjadi pembeda perjalanan Timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Simak selengkapnya di sini

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